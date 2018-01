Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Jack Scannell hält den Ansatz, den die Darmstädter mit ihrem gemeinsam mit Pfizer entwickelten Krebsantikörper Bavencio verfolgen, für etwas schwächer als Alternativen von Bristol-Myers Squibb, Merck & Co sowie Regeneron/Sanofi. Er sieht daher in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie keinen Grund, seine ohnehin konservativen Umsatzschätzungen zu ändern./ag/edh Datum der Analyse: 08.01.2018

ISIN: DE0006599905