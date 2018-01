Haben Sie Ihr Geld nicht nur in Einzelaktien, sondern auch in Fonds und ETFs investiert? Falls dem so ist, sollten Sie im Jahr 2018 auf einige Neuerungen achten. Bislang konnten Ihnen die Kosten von aktiv und passiv gemanagten Fonds leicht entgehen, weil diese Kosten von ihrer Bank so klar nicht ausgewiesen wurden. Doch am 3. Januar 2018 trat eine neue EU-Richtlinie namens MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) in Kraft. Sie soll Anleger besser schützen vor Falschberatung und Abzocke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...