Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein Börsengang des Musikstreaming-Dienstes Spotify wäre ein deutlicher Kurstreiber für die Papiere des Medienkonzerns, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Das im Raum stehende Volumen von 20 Milliarden US-Dollar rücke den Wert der Vivendi-Sparte Universal Music Group (UMG) in den Fokus. Kerven hält UMG für mehr als doppelt soviel wert wie Spotify./ag/ajx Datum der Analyse: 08.01.2018

ISIN: FR0000127771