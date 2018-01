unten anbei bekommen Sie eine neue Ausgabe von unserem SI Video Talk mit folgenden Themen: - Stefan, hat es Gründe gegeben, warum der Aktienkurs in den letzten Wochen so stark zurückgegangen ist? - Das heißt, derjenige, der jetzt kauft, der kauft deutlich billiger als der institutionelle Investor vor drei Wochen? - Wie sieht jetzt die Aktionärsstruktur des Unternehmens aus? Wie stark ist schon der europäische Anteil? - Könnte der hohe europäische Aktionärsanteil auch ein Nachteil in Australien sein? - Das heißt, Ihr überlegt, generell den Firmensitz nach Europa zu verlegen? - Zusammenfassend können wir im ersten Quartal folgendes erwarten: Bohren, Researchreport, PFS und Bohrergebnisse - Zum Research: kommt das vor der PFS oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...