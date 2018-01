Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für General Electric von 17 auf 16 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Trotz der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im Jahr 2017 sieht Analyst Stephen Tusa in einer am Montag vorliegenden Studie keinen Grund zur Besserung. Es gebe keinen vergleichbaren Konzern, bei dem die Erwartungen an Gewinn und Free Cashflow um rund die Hälfte eingebrochen seien, der eine vergleichbar hohe Verschuldung aufweise und dem es für rund ein Drittel seines Kerngeschäfts an glaubhaften Verbesserungsplänen fehle, schrieb der Experte./ag/edh Datum der Analyse: 08.01.2018

ISIN: US3696041033