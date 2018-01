Nicht nur mit einem ETF, sondern auch mit einem Wikifolio-Zertifikat können sich Anleger an den steigenden Kursen kanadischer Cannabis-Produzenten beteiligen. Wir stellen Ihnen die Unternehmen vor, die in beiden Produkten enthalten sind.Seit dem in Kraft treten des sogenannten Cannabis-Gesetzes am 10. März 2017 kann Marihuana auch in Deutschland zu medizinischen Zwecken auf Rezept nach dem Betäubungsmittelgesetz vom Hausarzt verschrieben werden. Die Kosten dafür übernimmt die Krankenkasse. Bei Schmerzpatienten ist die Nachfrage entsprechend hoch und 2017 entstanden bundesweit Lieferengpässe bei medizinischen Cannabis-Produkten. Die Produktion in Deutschland ist mit komplexen Ausschreibungsverfahren verbunden. "Vor 2019 oder 2020 werden wohl keine Cannabisblüten aus Deutschland auf den Markt kommen", schreibt die Deutsche Apotheker Zeitung. "Bis dahin soll auf Importe zurückgegriffen werden."

Den vollständigen Artikel lesen ...