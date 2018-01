"Kalifornier stehen Schlange für Cannabis", war letzte Woche in der FAZ zu lesen. Allein in dem mit 40 Millionen Einwohner größten US-Bundesstaat soll der legale Marihuana-Markt bis 2020 auf satte 7 Milliarden USD anwachsen. Kalifornien wird damit zum "größten Kiffermarkt der Welt", da der Cannabis-Konsum hier seit Jahresbeginn nicht mehr länger nur für medizinische Zwecke erlaubt ist. FinCanna Capital (WKN: A2JSG5) mit Fokus auf Kalifornien steht bei diesem Mega-Wirtschaftsturbo an vorderster Front.

Schon jetzt gibt es in Kalifornien mehr als 2500 staatlich lizenzierte Ausgabestellen für Cannabis. Das Verkaufsnetz ist damit dichter als das von Megamarken wie Starbucks oder McDonalds. US-Politiker, die den Siegeszug der Pflanze gerne bremsen würden, dürften angesichts des enormen Wirtschaftsfaktors mit Milliarden von erwarteten Steuereinnahmen und neuen Jobs kaum mehr eine Chance haben. Das dürfte Präsident Trump ähnlich sehen. Zudem: Durch die weitere Legalisierung in den USA würde der Schwarzmarkt aussterben und damit auch die Gewalt zwischen Verbrecherbanden.

Darum ist FinCanna DIE Cannabis-Rakete des Jahres!

Schon in 2016 machten legale Cannabis-Verkäufe in Kalifornien mehr als ein Viertel aller Umsätze der Vereinigten Staaten aus und mehr als doppelt so viel wie in ganz Kanada. Mit der in 2018 eingeleiteten Revolution, Cannabis für jeden mindestens 21-Jährigen auch ohne medizinische Notwendigkeit zugänglich zu machen, rollt die Wachstumslawine nun erst so richtig los.

FinCanna ist unseres Wissens nach das einzige börsennotierte "Royalty-Unternehmen" im Cannabis-Sektor, das sich aktuell voll auf den explodierenden Mega-Markt Kalifornien fokussiert. FinCanna investiert hierbei in die wachsende legale Cannabis-Industrie, indem es sich zum Beispiel an zukunftsträchtigen, kommenden Produzenten oder Dienstleistern beteiligt beziehungsweise diesen mit Finanzmitteln und Know-how zur Seite steht, wofür es im Gegenzug Lizenzeinnahmen erhält.

Wir glauben, dass unser Royalty-basiertes Geschäftsmodell ideal für die Marktchance geeignet ist und sich mit Investoren harmonisieren wird. (CEO Andriyko Herchak)

Der kalifornische Cannabis-Markt gilt bereits jetzt als der bedeutendste überhaupt und gewinnt aktuell weiter enorm an Fahrt.

24.000 Quadratmeter großer Mega-Campus

Das erste große Mammut-Projekt von FinCanna soll der 24.000 Quadratmeter große "Coachella Campus" in Südkalifornien werden. Hierfür wurde ein umfassender Lizenzdeal mit dem Betreiber Cultivation Technologies (CTI) eingegangen, der sich für FinCanna als wahnsinnig lukrativ erweisen sollte.

So besteht der Deal mit CTI laut Unternehmensangaben zum einen aus einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...