Der Chef der Bohnendynastie über den Angriff von Starbucks, die Kunst des Kaffeegenießens und Espresso für einen Euro pro Tasse.

Herr Illy, was für einen Kaffee haben Sie zuletzt getrunken?Andrea Illy: Einen einfachen Espresso.

Trinken Sie immer so klassisch italienisch?Mein Standard ist regulärer Espresso. Kein Zucker. Keine Milch. Aber manchmal gieße ich ihn auch auf Eis.

Jeden Morgen?Den Tag starte ich mit einem Americano, also einem verdünnten Espresso, und einer Tasse Rooibos-Tee, der ist koffeinfrei. Sehr köstlich. Ich vertrage Koffein in Tee schlechter als in Kaffee. Danach wechsele ich zu Espresso. Das ist meine Reihenfolge in den ersten zwei Stunden des Tages. Dann trinke ich einen Espresso, bevor ich mein Haus verlasse, zwei weitere im Laufe des Vormittags. Dann noch einen nach dem Essen und manchmal einen am Nachmittag.

Hat sich Ihr Konsum verändert?Ich trinke tatsächlich mehr Americano als früher. Bis vor fünf Jahren war ich eher Purist. Da habe ich nur Espresso getrunken.

Mit dem Americano sind Sie für einen Italiener schon experimentierfreudig in Sachen Kaffee. Die meisten Ihrer Landsleute sind da konservativ. Nervt das manchmal?Die Standardzubereitung in Italien ist in der Tat Espresso. Aber dann gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Zubereitungen in verschiedenen Gegenden. Hier in Triest gibt es eine Reihe ausschließlicher Varietäten, zum Beispiel den kleinen Cappuccino. Und das ist die Vielfalt, aus dem die Kaffeefans weltweit ihre Spezialitäten kreiert haben. Da ist Italien wirklich reich.

Aber im Vergleich zu den Kaffeeläden, die in vielen anderen Ländern boomen, wirkt der italienische Kaffeemarkt wie im Gestern gefangen. Es gibt kaum Kaffeetrendgetränke, keine Mischungen oder Aromen.Der sogenannte Kaffeeboom musste in Italien gar nicht viel verändern. Das Einzige, an was sich die Italiener gewöhnen mussten: der Kapsel-Kaffee. Der verändert den Kaffeekonsum hier wirklich. Bisher haben 80 Prozent der Italiener zu Hause Mokka gekocht in der klassischen Kanne, nicht Espresso. Nun ermöglicht Kapselkaffee vielen den ...

