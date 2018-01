FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat in der zweiten Handelswoche des Jahres an seinen guten Lauf der vergangenen Tage angeknüpft. Zum Handelsschluss am Montag stand der deutsche Leitindex 0,36 Prozent höher bei 13 367,78 Punkten. Bis zu seinem Anfang des vergangenen Novembers erreichten Rekordhoch bei 13 525 Punkten fehlen damit nur etwas mehr als 150 Punkte. In der ersten Handelswoche 2018 hatte der Dax bereits um gut 3 Prozent zugelegt.

Positiv für den Aktienmarkt: Der Euro gab zum US-Dollar am Montag wieder nach, was die Exportchancen von Unternehmen aus dem Euroraum generell erhöhen kann.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel ging mit minus 0,01 Prozent nur wenig verändert mit 27 014,63 Punkten über die Zielgerade. Der TecDax kletterte um 1,09 Prozent auf 2671,47 Zähler. Einen Höchststand mit 12 325,56 Punkten erreichte gegen Handelsende der Kleinwerteindex SDax . Er schloss dann beim Stand von 12 318,97 Punkten mit plus 0,48 Prozent./ajx/das

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

