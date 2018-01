E.ON verkauft die Uniper-Restbeteiligung an den finnischen Energieversorger Fortum. Uniper-Chef Schäfer stemmt sich gegen die Übernahme, da die Konzernstrategien nicht zusammenpassten.

Der Energiekonzern E.ON will mit dem Verkauf seines restlichen Uniper-Pakets an den finnischen Versorger Fortum die klammen Kassen füllen. Das Paket in Höhe von 46,65 Prozent solle wie von Fortum angeboten für rund 3,8 Milliarden Euro beziehungsweise 22 Euro je Uniper-Aktie den Besitzer wechseln, teilte E.ON am Montag mit. "Mit dieser Transaktion können wir unseren Anteil an Uniper als Ganzes und zu einem für E.ON attraktiven Preis verkaufen", sagte E.ON-Chef Johannes Teyssen. Das Management von Uniper hatte die geplante Entscheidung scharf kritisiert.

E.ON und Fortum hatten den Deal im September angestoßen. Seit dem ist der Kurs der Uniper-Aktien auf fast 26 Euro gestiegen. Für den Fall eines Rückziehers hätte E.ON an die Finnen eine Ausgleichszahlung von bis zu 1,5 Milliarden Euro leisten müssen. Fortum ...

