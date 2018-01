Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Flughafen Wien -0,29% auf 34,3, davor 4 Tage im Plus (2,23% Zuwachs von 33,65 auf 34,4), Semperit -1,04% auf 23,85, davor 4 Tage im Plus (9,05% Zuwachs von 22,1 auf 24,1), Zumtobel -3,06% auf 11,4, davor 4 Tage im Plus (17,37% Zuwachs von 10,02 auf 11,76), voestalpine -0,08% auf 51,96, davor 4 Tage im Plus (4,32% Zuwachs von 49,84 auf 52), Rosenbauer -1,43% auf 55,2, davor 4 Tage im Plus (6,48% Zuwachs von 52,59 auf 56), OMV -0,62% auf 54,56, davor 4 Tage im Plus (3,92% Zuwachs von 52,83 auf 54,9), SW Umwelttechnik-17,89% auf 7,8, davor 3 Tage im Plus (28,21% Zuwachs von 7,41 auf 9,5), Polytec -0,83% auf 19,1, davor 3 Tage im Plus (5,94% Zuwachs von 18,18 auf 19,26), KTM Industries 0% auf 6,74, davor 3 Tage im Plus (6,98% Zuwachs von 6,3 auf 6,74),...

