Tagesausblick für 9.1.: DAX nimmt Kurs auf Allzeithoch. Autobauer und Biotechs im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Ein schwächerer Euro und robuste Konjunkturdaten gaben den europäischen Indizes zum Start in die neue Woche weiteren Schwung. Die Bullen scheinen also das Zepter zum Jahresauftakt in die Hand zu nehmen. Beim DAX fehlen inzwischen nur noch wenigen Punkte bis zum Allzeithoch.

Trader und Anleger aufgepasst.

Volle Hebelkraft voraus! Mit HVB Faktor-Zertifikaten auf beliebte deutsche Aktien und Indizes erhöhen Sie Ihren möglichen Gewinn. Jetzt informieren!

Unternehmen im Fokus

Heute gaben die Auto- und Automobilzulieferer an den Börsen kräftig Gas. Auftrieb gaben gute Absatzzahlen. Zudem erwarten Hersteller wie BMW und Daimler höhere Nettogewinne durch die US-Steuerreform. Bei den Autobauern glänzten vor allem die Premiumhersteller BMW und Daimler und bei den Massenherstellern Renault. Bei den Zulieferern richteten die Investoren ihren Blick unter anderem auf Bertrandt, ElringKlinger und Leoni.

Novo Nordisk plant die Übernahme des belgischen Biotechkonzerns Ablynx. Das Angebot hat das Management von Ablynx zwar zurückgewiesen. Das Fusions- und Übernahmekarussell dürfte dennoch weiter in Fahrt bleiben. Titel wie Evotec und Morphosys zeigten heute erneut deutliche Aufschläge. Zusätzliche Unterstützung bekam Evotec von einer Meilensteinzahlung von Sanofi. Wirecard kletterte nach positiven Analystenkommentaren derweil auf ein neues Allzeithoch. Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren und dem Teilausstieg des Großaktionärs Luxor Capital.

Morgen startet die Verbraucherelektronikmesse CES in Las Vegas statt. Meldungen rund um autonomes Fahren, Wearables, Home Entertainment, Artificial Intellignce, Robotics und Virtual Reality könnte Techwerte wie Alphabet, Apple und zahlreiche weitere Titel in den Fokus der Investoren schieben.

GoPro hat angekündigt sich aus dem Drohnenmarkt zu verabschieden. Die Aktie verlor zeitweise ein Viertel des Wertes.

Wirtschaftsdaten

Deutschland - Industrieproduktion, November

Deutschland - Außenhandel, November

Europa - Arbeitsmarkt, November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.530 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.070/13.140/13.200/13.340 Punkte

Der DAX schob sich heute über die Widerstandsmarke von 13.340 Punkten. Damit ist aus technischer Sicht der Weg frei bis zum Allzeithoch. Die Bullen geben derzeit kräftig Gas. Eine kurzfristige Konsolidierung erscheint dennoch nicht unwahrscheinlich. Kippt der Index unter 13.340 Punkte droht ein Rückgang bis in den Bereich von 13.200 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.09.2017 - 08.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2013 - 08.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 3,28 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 5,77 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 6,18 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.01.2017; 17:38 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 9.1.: DAX nimmt Kurs auf Allzeithoch. Autobauer und Biotechs im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).