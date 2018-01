Der Chef der Restaurantkette Vapiano forciert die weltweite Expansion. Fast 30 neue Restaurants und zwei neue Länder sind hinzu gekommen. Auch wenn die Absätze steigen - auf Gewinn müssen die Anleger noch warten.

Beim Börsengang im Juni 2017 hatten Angestellte von Vapiano noch mit Löffeln und Pfannen Krach geschlagen, um die Aufmerksamkeit auf ihr Unternehmen zu lenken. Doch in der Folge war es still geworden um die Restaurantkette, an der die Herz-Familie (Tchibo) knapp 40 Prozent der Anteile hält. Stück für Stück bröckelte der Aktienkurs vom Ausgabekurs 23 Euro auf unter 20 Euro.

Doch jetzt serviert Konzernchef Jochen Halfmann solide Zahlen, die der Aktie wieder Auftrieb geben. Auf vergleichbarer Fläche, also ohne Neueröffnungen, hat der Umsatz 2017 in einem hart umkämpften Markt um 4,8 Prozent ...

