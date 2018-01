Liebe Leser,

die Bitcoin Group-Aktie ist am Montag schleppend in den Handel gestartet. Dennoch fällt Chartanalysten auf, dass die vormals guten Aussichten zuletzt Kratzer abbekommen haben. Aus charttechnischer Sicht dürfte es bald schon einen wichtigen Test nach unten geben - mit dem Potenzial, dass Short-Investoren rasch 20 % und mehr verdienen können. Im Detail: Die Aktie konnte sich über 60 Euro behaupten und notiert aktuell bei etwa 60,40 Euro. Damit ist der Wert immerhin an der Unterstützung ... (Frank Holbaum)

