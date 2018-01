Liebe Trader,

Der in US-Dollar gehandelte Bitcoin hat sich bis Ende letzten Jahres dynamisch bis in den runden Bereich von 20.000 US-Dollar hochgeschraubt und an dieser Stelle ein klassisches Doppeltop etabliert. Nur wenig später folgte ein regelkonformer Abverkauf, der bis ganz knapp an das 61,8 % Fibonacci-Retracement abwärts reichte. Seitdem konsolidiert die Kryptowährung den vorausgegangenen Abverkauf zur Oberseite aus und spielt sich innerhalb eines steigenden Keils ab. Steigende Keile werden nach charttechnischen Gesichtspunkten überwiegend aber zur Unterseite aufgelöst, wodurch noch eine weitere Verkaufswelle auf Investoren zukommen könnte. Gleichzeitig bietet ein Rücksetzer hervorragende Long-Chancen, sobald sich die überhitzte Lage beim Bitcoin etwas mehr abgekühlt hat.

Long-Chance:

Noch konsolidiert der Bitcoin innerhalb des steigenden Keils aus, jeglicher Bruch von rund 14.000 US-Dollar dürfte jedoch zu einem Abverkauf zunächst auf die jüngsten Verlaufstiefs von 12.500 US-Dollar führen, darunter sogar auf das Niveau von 11.200 US-Dollar. Rechnerisch ergibt sich Korrekturpotenzial sogar bis auf rund 10.000 US-Dollar, wo Long-Positionen für Anleger wieder sehr attraktiv werden. Damit die aktuell vorliegende bärische Konstellation entschärft wird, müsste der Bitcoin in den kommenden Handelstagen mindestens über das Niveau von 17.250 US-Dollar zulegen. Nur dann kann tatsächlich weiteres Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs aus 2017 bei 19.891 US-Dollar freigesetzt werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 10.000,00 US-Dollar

Kursziel: 14.500 / 17.178 US-Dollar

Stop: < 9.130 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 870,- US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 14.980,00 US-Dollar; 19:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

