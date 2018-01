The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2018



ISIN Name



CA1484777067 CASTLE RESOURCES INC.

CA98420B1013 XIMEN MINING

CH0011037469 SYNGENTA AG NA SF 0,1

KYG215621221 CHINA TIAN YUAN H.GR.HD 1

US54267E1047 LONG ISL.ICED T. DL-,0001

US65342W1099 NEXTSOURCE MAT. DL-,001

US74979C5013 RXI PHARMACEUTIC.DL-,0001