Anlässlich der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentiert Panasonic seine nächste Camcorder Generation. Mit dem HC-VXF11 und dem HC-VX11 führt der 4K Technologieführer gleich zwei kompakte 4K Camcorder für kreative Aufnahmen in perfekter Bildqualität ein. Dazu realisiert Panasonic mit dem HC-V808 einen Full HD Camcorder mit gehobener Ausstattung zum attraktiven Preis. In allen Modellen heben größere BSI Sensoren, ein neuentwickeltes LEICA Dicomar Objektiv sowie der Ball O.I.S. aus dem Broadcast-Bereich die Bildqualität auf ein neues Niveau.



Video-Enthusiasten finden bei den 4K Modellen HC-VXF11 und HC-VX11 vielfältige Möglichkeiten, um ihre Ideen in perfekter Bildqualität umzusetzen. Zum Gestalten der Aufnahmen stehen u.a. das geräteinterne 4K Cropping und spannende Kino-Effekte zur Verfügung. Für professionelle Ansprüche bringt der HC-VXF11 zusätzlich einen kipp- und ausziehbaren Sucher sowie manuelle Einstellmöglichkeiten für Fokus, Zoom und Blende mit.



Hobbyfilmer, die das weniger datenintensive Full HD-Format bevorzugen, halten mit dem Panasonic HC-V808 Erinnerungen in bester Bildqualität fest. Dank seiner gehobenen Ausstattung mit HDR-, Zeitlupen- und Zeitraffer-Einstellungen ermöglicht er begeisternde Videos.



Die richtige Brennweite für jede Aufnahmesituation steht in jedem Fall bereit. Alle drei Neuheiten verfügen über eine lichtstarke LEICA Dicomar Optik mit 25 mm Weitwinkel und 24x optischem Zoom. Gegenlichtsituationen und kontrastarme Motive meistern die Camcorder im HDR-Modus (Full HD) und mit Hilfe der aktiven Kontrastanpassung.



Wichtige Ausstattungsmerkmale und Funktionen



Größere BSI Sensoren für bessere Lowlight-Aufnahmen Die Panasonic Camcorder sind mit einem neuen, lichtempfindlichen BSI Sensor ausgestattet. In Verbindung mit den lichtstarken LEICA Dicomar Optiken (F1.8) und einer exzellenten Rauschunterdrückung erreichen die Neuheiten so eine um 70 Prozent bessere Lowlight-Performance als frühere Modelle. Videofilmer können dadurch jederzeit und überall exzellentes Video-Material sammeln.



Premium-Aufnahmen in 4K Bildqualität



Mit dem HC-VXF11 und HC-VX11 halten Videofilmer ihre schönsten Motive in brillanter 4K Bildqualität fest. Die Hochleistungsoptik erfüllt die strengen Standards der LEICA Camera AG an Auflösung und Kontrast und reduziert Streulicht und Geisterbilder.



Für Fotofans ist die 4K Fotofunktion integriert. Mit ihr sichern die Camcorder kinderleicht den perfekten Moment als 8 Megapixel Bild. Dabei erreichen sie eine Treffsicherheit, die selbst die Burst-Funktion von DSLR-Kameras übersteigt.



Die richtige Brennweite für Nah- bis Teleaufnahmen



Das neuentwickelte LEICA Dicomar Objektiv mit 25 mm Weitwinkel und 24x Zoom bietet in jeder Situation die richtige Brennweite. Selbst aus kurzer Distanz lassen sich große Personengruppen mit Hintergrund erfassen. Dank des drehbaren LCD Monitors sind auch Selfie-Aufnahmen bequem möglich.



Um einen extremen Weitwinkel und hohe optische Zoomwerte in einem kompakten Camcorder zu ermöglichen, steuert das 4-Drive Linsensystem vier Linsengruppen unabhängig voneinander.



Scharfe Aufnahmen dank neuem Ball O.I.S.



Der Camcorder Jahrgang 2018 verfügt über eine noch wirksamere optische Bildstabilisierung als frühere Modelle. Dafür wurde der bekannte 5-Achsen Hybrid O.I.S.+ um das neue Ball O.I.S. System ergänzt. Das kugelgestützte System, das auch in Broadcast-Camcordern zum Einsatz kommt, erfasst und korrigiert vor allem Mikro-Verwacklungen wie sie beim Zoomen auftreten. Selbst bei 600 mm Brennweite sind so saubere Freihandaufnahmen möglich. Zu sehenswerten Videos direkt aus dem Camcorder trägt zudem die Level-Shot-Funktion bei. Sie rückt den Bildhorizont automatisch während des Filmens gerade.



Kippbarer Sucher und manueller Multifunktionsring für Profi-Ansprüche Der 4K Camcorder HC-VXF11 erfüllt mit weiterführenden Funktionen und Ausstattungsmerkmalen die Wünsche von Video-Profis und ambitionierten Hobbyfilmern. So erleichtert der kippbare elektronische Sucher mit 1,55 Millionen Bildpunkten die Motivkontrolle bei unterschiedlichen Kamerapositionen. Zum manuellen Steuern von Fokus, Blende und Zoom ist ein Multifunktionsring am Objektiv integriert.



Zwei separate Tasten erlauben den schnellen Wechsel zwischen Manual/Auto sowie Focus/Iris/Zoom. Aus dem Profi-Bereich hat der HC-VXF11 zudem den variablen Weißabgleich, die Fokus-Erweiterung, das Fokus Peaking sowie eine benutzerdefinierbare Taste übernommen.



4K Cropping - Editieren direkt im Camcorder



Die 4K Auflösung liefert nicht nur beeindruckende Bilddetails. In ihr steckt auch viel Auflösungsspielraum, um Aufnahmen zu editieren. Mit dem 4K Cropping verfügen der Panasonic HC-VXF11 und HC-VX11 über eine geräteinterne Bearbeitungsfunktion. Wenige Fingertipps genügen, um nachträglich exakte Zooms, gleichmäßige Schwenks, Nachführeffekte und Bildstabilisierungen zu realisieren. Das editierte Video wird im Full HD-Format gespeichert.



Kinoeffekte für spannende Videoproduktionen



Mit ihren Kino-Effekten halten die 4K Camcorder HC-VXF11 und HC-VX11 für Videofilmer kreative Aufnahmetechniken wie in Filmproduktionen bereit. Aufnahmen lassen sich über variable Aufnahmegeschwindigkeiten von Zeitraffer bis Slow Motion, Slow Zoom, Slow Motion und Dolly Zoom gestalten. Das Full HD Modell HC-V808 macht in Zeitlupe Bewegungen und Emotionen sichtbar.



Wireless-Multi-Camera-Konzept



Für Bild-im-Bild-Aufnahmen arbeiten die Camcorder über eine WiFi Verbindung simultan mit bis zu drei Smartphones oder Action-Cams zusammen.



Preise und Verfügbarkeit



Panasonic führt seine nächste Camcorder Generation im März 2018 ein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 999 EUR für das 4K Modell HC-VXF11 und 799 EUR für den HC-VX11. Der Full HD Camcorder HC-V808 kommt für 599 EUR in den Handel.



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



