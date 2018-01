Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta028/08.01.2018/21:25) - In der Veröffentlichung der Inisderinformationen nach Art. 17, MAR des ehemaligen Vorstands der Da Vinci Luxury AG https://adhoc.pressetext.com/news/20180105007 vom 05.01.2018 wurden durch diesen falsche Angaben gemacht, die einer Richtigstellung durch den Aufsichtsrat sowie den Insolvenzverwalter der Gesellschaft bedürfen:



1. Ein neuer Aufsichtsrat wurde entgegen der Darstellung des ehemaligen Vorstands nicht bestellt. Der durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg - Handelsregister - vom 17.07.2017 bestellte Aufsichtsrat (vgl. Veröffentlichung vom 17.07.2017, 18:01 Uhr) ist weiterhin im Amt.



2. Herr Klein wurde durch einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrats der Da Vinci Luxury AG vom 04.08.2017 als Vorstand abberufen und nicht erneut zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herrn Klein ist seine Abberufung als Vorstand bekannt. Bekanntmachungen von Herrn Klein verstehen sich als Kundgabe seiner privaten Auffassungen als Aktionär, ohne hiermit die Da Vinci Luxury AG zu repräsentieren.



3. Soweit Herr Klein weiterhin anders lautende Angaben beim Handelsregister zur Veröffentlichung bringt, sind diese inhaltlich unrichtig. Aus Gründen der Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass das Handelsregister eine inhaltliche oder rechtliche Prüfung der von Herrn Klein eingegebenen Tatsachen nicht vornimmt.



4. Die Vorwürfe des Herrn Klein gegen den Aufsichtsrat, den Insolvenzverwalter sowie Herrn Dr. Hellweger entbehren jeder sachlichen Grundlage und werden als solche zurückgewiesen.



Herr Christian Köhler-Ma Vorsitzender des Aufsichtsrats Tel: 030 / 700 171 500



Herr Christian Otto Insolvenzverwalter Tel: 030 / 2064370



