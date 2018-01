Liebe Leser,

die Aktie der Deutschen Telekom hat in der abgelaufenen Woche ein starkes Signal knapp verpasst. Dennoch betonen charttechnische Analysten den Umstand, dass der Titel in den kommenden Tagen eine wichtige Hürde überwinden könne und unvermittelt die Chance auf einen fantastischen Ausbruch haben könnte. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem langfristigen charttechnischen Seitwärtstrend. Dabei kratzte die Aktie mehrfach an der Untergrenze von 15 Euro, die dann allerdings ... (Frank Holbaum)

