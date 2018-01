Der vorläufige ungeprüfte Umsatz mit Impella -Produkten in den USA stieg um 30 % auf ca. 130,7 Millionen USD gegenüber 100,3 Millionen USD im vorherigen Geschäftsjahr.



Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 stieg der Einsatz bei Patienten in den USA um 33 % im Vergleich zu demselben Vorjahreszeitraum. Im Bereich Protected PCI wurde gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 24 % und im Bereich der Notfallpatienten ein Anstieg von 43 % erzielt.

DANVERS, Massachusetts, und SAN FRANCISCO, 8. Jan. 2018, (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed, Inc. (http://www.abiomed.com/) (NASDAQ:ABMD), ein führender Anbieter bahnbrechender Herzunterstützungstechnologien, vermeldete heute einen vorläufigen ungeprüften Umsatz von 154 Millionen USD für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem Umsatz von 114,7 Millionen USD für denselben Zeitraum des Geschäftsjahres 2017 gleichkommt.

Die vorläufigen ungeprüften Umsatzerlöse in dieser Pressemitteilung sind lediglich Schätzungen und können sich ändern, bis das Unternehmen am 1. Februar 2018 seine vollständigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 bekannt gibt.

Diese vorläufigen Ergebnisse werden vorab im Hinblick auf die Präsentation des Unternehmens auf der 36th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference im Westin St. Francis Hotel in San Francisco veröffentlicht. Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer bei Abiomed, hält die Präsentation am Montag, dem 8. Januar 2018, um 17:00 Uhr PST (20:00 Uhr EST).

Ein Live-Webcast der Präsentation des Unternehmens auf der Konferenz wird unter dem Link https://jpmorgan.metameetings.net/events/healthcare18/sessions/13292-abiomed-inc/webcast (https://jpmorgan.metameetings.net/events/healthcare18/sessions/13292-abiomed-inc/webcast) zur Verfügung stehen. Der Webcast ist zudem im Abschnitt "Investor" der Website des Unternehmens unter www.abiomed.com (http://www.abiomed.com/) verfügbar. Im Anschluss an die Präsentation steht 90 Tage lang eine Aufzeichnung bereit.

AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Die vorläufige Finanzprognose für 2018 wurde auf ca. 582 Millionen USD angehoben, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um ca. 31 %. Dies steht im Vergleich zu früheren Prognosen für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 565 bis 575 Millionen USD. Formelle Richtlinien und weitere betriebliche Details zur Finanzprognose für das dritte Quartal 2018 werden auf der Telefonkonferenz zur Besprechung der Unternehmensergebnisse am 1. Februar 2018 bekannt gegeben.

DETAILS DER TELEFONKONFERENZ ZU DEN GESCHÄFTSERGEBNISSEN

Bei einer Telefonkonferenz am Donnerstag, dem 1. Februar 2018, wird das Unternehmen die vollständigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 bekannt geben. Wenn Sie die Konferenz in Echtzeit hören möchten, nehmen Sie bitte wie folgt am Webcast teil: im Internet unter http://investor.abiomed.com (http://investor.abiomed.com/) oder per Telefon unter der Nummer (855) 212-2361 (nur USA). Die internationale Nummer lautet +1 (678) 809-1538. Eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz wird von 11:00 Uhr EDT am 1. Februar 2018 bis 11:00 Uhr EDT am 8. Februar 2018 verfügbar sein. Die Telefonnummer der Aufzeichnung ist (855) 859-2056 (nur USA). Die internationale Nummer lautet +1 (404) 537-3406. Der Zugangscode für die Aufzeichnung ist 2967997.

ÜBER ABIOMED

Abiomed, Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts, USA, ist ein führender Anbieter von Medizingeräten zur Kreislaufunterstützung. Unsere Produkte dienen dazu, das Herz zu entlasten, indem der Blutfluss verbessert und/oder die Pumpfunktion des Herzens übernommen wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.abiomed.com (http://www.abiomed.com/).

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen bezüglich der Entwicklung bestehender und neuer Produkte von Abiomed, des Fortschritts des Unternehmens beim kommerziellen Wachstum und künftiger Chancen und erwarteter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können sich erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, was auf einer Reihe von Faktoren basiert, darunter Unsicherheiten in Verbindung mit der Entwicklung, Tests und damit verbundene regulatorische Genehmigungen, die Möglichkeit künftiger Verluste, komplexe Herstellung, hohe Qualitätsanforderungen, Abhängigkeit von begrenzten Versorgungsquellen, Wettbewerb, technologische Veränderungen, staatliche Auflagen, Rechtsstreitigkeiten, künftiger Kapitalbedarf und Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken und Herausforderungen, die in den bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Unterlagen des Unternehmens, darunter der neueste Jahresbericht auf Formular 10-K und der Quartalsbericht auf Formular 10-Q, angegeben sind. Leser werden gewarnt, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie getroffen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.

