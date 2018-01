LAS VEGAS, 9. Jan. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CES 2018 Venetian Ballroom - Sigma Designs (NASDAQ:SIGM), ein führender Anbieter von intelligenten System-auf-Chip-Lösungen (SoC) für das Smart-Home-IoT, stellte heute seine neue 700er-Serie der Z-Wave-Plattform vor, die zahlreiche Leistungs- und Technologieverbesserungen in Bezug auf Energieeffizienz und HF-Leistung aufweist und zugleich kosteneffektiv ist, um das umgebungsintelligente Smart Home zu betreiben.





Die 700er-Serie der Z-Wave-Plattform ist eine weitreichende, stromsparende und zukunftssichere Hardwareplattform mit integrierten Softwarewerkzeugen und Bausteinen, die eine neue Generation von Z-Wave-Sensorgeräten ermöglicht. Die 700er-Serie wird den Trend zu batteriebetriebenen Geräten vorantreiben, sodass Systeme der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens Sensordaten nutzen und Smart Homes intelligenter, sicherer und vernetzter machen können.

"Sigmas Z-Wave-Chip der 700er-Serie wird die Bedeutung von Smart Home völlig neu definieren. Er beseitigt viele der heutigen technologischen Barrieren und ist gleichzeitig die flexibelste und interoperabelste Plattform. Sie bringt die Smart-Home-Funktionalität auf ein neues Niveau", sagte Raoul Wijgergangs, Vice President, Z-Wave Business Unit von Sigma Designs. "Die 700er-Serie eröffnet Möglichkeiten für neue Klassen von Sensoren, die bisher nicht möglich waren, und verbessert gleichzeitig die bestehenden Gerätekategorien. Die 700er-Serie schafft einen Weg zu kompletten Heiminstallationen - von Dutzenden zu Hunderten von Z-Wave-Geräten pro Haushalt. Unsere neue Plattform garantiert eine Umgebung, die das Smart Home wirklich intelligent macht.

Zu den wichtigsten Funktionen der Plattform der 700er-Serie gehören:

Niedriger Stromverbrauch: Die 700er-Serie verfügt über die branchenweit beste Funkleistung bei niedrigem Stromverbrauch, sodass eine Batterielebensdauer von mehreren Jahren und eine Sensorlebensdauer auf einer Knopfzelle von mehr als zehn Jahren möglich ist.

Große Reichweite: Die Plattform der 700er-Serie ermöglicht eine Reichweite von mehr als 90 m, um mehrere Stockwerke eines Hauses und den gesamten Hof abzudecken.

Preisgünstig und kurze Markteinführungszeit: Die 700er-Serie bietet Entwicklern einen schnellen Einstieg mit kostengünstigen Developer-Kits, Tools und fertig zertifiziertem Referenzcode, um die Zeit vom Protototyp zum zertifizierten Produkt zu minimieren.

Leistungsstark: Leistungsfähige ARM -basierte Plattform mit großem Speicher auf dem Chip und vielen Peripheriegeräten, die dezentrale intelligente Funktionen mit schnellen energieeffizienten Berechnungen und sicherer Aufnahme in weniger als einer Sekunde ermöglichen.

Zertifizierte Interoperabilität und Abwärtskompatibilität: Jedes Gerät der 700er-Serie wird mit dem Z-Wave Security 2 (S2)-Framework das höchste Maß an Smart-Home-Sicherheit bieten und mit Z- Wave SmartStart einfach zu installieren sein.

Die energieeffiziente und weit reichende drahtlose Kommunikation mit der Z-Wave-Plattform der 700er-Serie ermöglicht es Smart-Home-Sensoren, die aktuellen Beschränkungen zu überwinden. Dies bedeutet, dass sich Smart Homes bis zum Hof und dem Ende der Einfahrt erstrecken und nahtlos mehrere Stockwerke in einem Haus abgedeckt werden können. Der extrem niedrige Stromverbrauch ermöglicht neue Z-Wave-Sensoren mit kleinem Formfaktor, die auch in Möbeln, Fenstern und sogar hinter trockenen Wänden eingebettet werden können.

Die Plattform der 700er-Serie wird weiterhin auf den Z-Wave-Kernfunktionen wie S2 und SmartStart aufbauen und diese nutzen. Dank der Security-2-Architektur (S2) von Sigma, die bestehende und neue Sicherheitsfunktionen kombiniert, ist Z-Wave nach wie vor das sicherste Ökosystem intelligenter Geräte auf dem Weltmarkt. SmartStart stellt eine einfache Möglichkeit dar, um Z-Wave-Netzwerke automatisch für eine auf Anhieb erfolgreiche Geräteinstallation zu erstellen und zu konfigurieren. Z-Wave SmartStart besteht aus den neuen Z-Wave-Protokoll- und Gateway-Softwareschichten und konfiguriert Geräte für das Netzwerk vor, bevor sie den Bestimmungsort erreichen, was die Installationszeit und damit die Kosten erheblich verringert. Installationsdienstleister profitieren dadurch von geringeren Aufwänden und für Hausbesitzer geht eine selbst durchgeführte Installation leichter von der Hand.

Über Sigma Designs

Sigma Designs, Inc. (NASDAQ:SIGM) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart-Home-Konvergenz. Das Unternehmen entwirft und produziert die essenziellen Halbleitertechnologien, die den führenden vernetzten Smart-TV-Plattformen und dem Internet der Dinge (IoT) für Smart-Home-Geräte als Grundlage dienen. Weitere Informationen zu Sigma Designs finden Sie unter www.sigmadesigns.com.

Über Z- Wave

Z-Wave-Technologie ist ein offener, international anerkannter ITU-Standard (G.9959). Heute ist er die führende drahtlose Technologie zur Steuerung des Smart Homes auf dem Markt - mit mehr als 2400 zertifizierten interoperablen Produkten weltweit. Der Standard, der durch die Z-Wave Alliance vertreten und von mehr als 700 Unternehmen weltweit unterstützt wird, ist ein Schlüsselelement intelligenter Lösungen für Haussicherheits-, Energie-, Hospitality- und Büro-Anwendungen sowie in Anwendungen für Kleingewerbe. Z-Wave ist eine eingetragene Marke von Sigma Designs und seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.



Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 sowie von Abschnitt 21E des Securities and Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über die zu erwartenden Funktionen, Vorteile, Fähigkeiten und Leistungen von Sigmas Produkten und Lösungen, vor allem dem Chipsatz der 700er-Serie von Sigma. Die folgenden Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in der zukunftsgerichteten Aussage abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die allgemeine Konjunkturlage, einschließlich der Akzeptanz für Sigmas Chipsatz der 700er-Serie, die Fähigkeit von Sigma, den Chipsatz der 700er-Serie und andere Produkte zu implementieren und in seinen Zielmärkten Marktakzeptanz zu erreichen, technologische Veränderungen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten von Sigma beschrieben werden, darunter dem Jahresbericht auf Formular 10-K. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Sigma übernimmt keine Verpflichtung, das Ergebnis möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen oder anderweitig weiterzugeben, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.

