Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Jahresanfangsrally setzt sich an den asiatischen Plätzen am Dienstag in gedämpfter Form fort. Die meisten wichtigen Börsen der Region legen zu, auch wenn die Aufschläge keine übermäßig üppige Dimension aufweisen. Am Vortag hatte die Wall Street erstmals nach einem mehrtägigen Rekordlauf zum Ende nur uneinheitlich tendierte. Die Teilnehmer an den Weltbörsen sind sich aber einig, dass die Stimmung für Aktien gut bleibt, angefacht von einer starken Konjunktur wie auch von guten Unternehmensergebnissen, die nun allmählich für das vierte Quartal eintrudeln. "Ich muss wirklich kämpfen, um für den Moment irgendeine schlechte Nachricht zu finden", sagt Rob Carnell, Research-Leiter für Asien bei der ING.

In Japan steigt der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 23.845 Punkte. Im frühen Geschäft war es sogar um 1 Prozent nach oben gegangen, vor allem auch, weil der Markt nach dem verlängerten Wochenende einiges nachzuholen hatte. Im Verlauf kam der Nikkei dann aber zurück, weil der Yen einen Sprung nach oben machte, was ungünstig für japanische Unternehmen ungünstig ist. Auslöser war, dass die Bank of Japan 5 Prozent weniger Anleihen zurückkaufte als erwartet, was als erstes Zeichen für eine leichte Straffung der Geldpolitik verstanden wird. Daraufhin fiel der Dollar von über 113 auf 112,60 zurück.

In Seoul liegt der Kospi 0,1 Prozent im Minus, wobei die Samsung-Aktie um 1,7 Prozent nachgibt. Die Anleger zeigen sich enttäuscht von den Unternehmensprognosen für das vierte Quartal, die schwächer als erwartet ausgefallen sind. Dennoch wird Samsung das beste Ergebnis in ihrer Geschichte ausweisen.

Hongkong mit Rekordserie

Die Börse in Schanghai verzeichnet ein Miniplus, rückt damit aber bereits den siebten Tag in Folge vor. Wie am Vortag war die Börse zunächst im Minus gestartet, bevor sie sich dann berappelte. Etwas besser schneidet der Hongkonger Markt mit einem Plus von 0,4 Prozent ab. Sollte der Markt mit Gewinnen schließen, wäre damit die Rekordserie von 1999 eingestellt. Die dritte chinesische Börse, Taiwan, liegt gegen den Trend leicht im Minus, nachdem sie am Vortag ein neues 28-Jahreshoch erreicht hatte. Das Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor verliert 0,6 Prozent.

Ähnlich wie Aktien rückt auch der Ölpreis gegenwärtig stetig vor. Für ein Fass Brent werden 68,19 Dollar bezahlt, ein Aufschlag von 0,6 Prozent. Zuletzt bewegte sich der Preis im Juli 2015 in diesen Regionen. Ein treibender Faktor ist das eisige Wetter in vielen Teilen Nordamerikas. Der Goldpreis verharrt bei 1.320 Dollar je Feinunze.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.138,00 +0,12% +1,20% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.854,70 +0,59% +4,79% 07:00 Kospi (Seoul) 2.511,23 -0,08% +1,77% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.409,39 -0,00% +3,07% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 30.987,50 +0,28% +2,83% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.527,11 +0,43% +3,65% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.830,14 -0,11% +1,85% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1967 -0,0% 1,1968 1,1993 -0,4% EUR/JPY 134,81 -0,5% 135,43 135,96 -0,4% EUR/GBP 0,8818 -0,0% 0,8819 0,8857 -0,8% GBP/USD 1,3572 +0,0% 1,3570 1,3540 +0,4% USD/JPY 112,64 -0,5% 113,16 113,38 +0,0% USD/KRW 1066,50 -0,2% 1068,71 1067,41 -0,1% USD/CNY 6,4998 +0,2% 6,4998 6,4934 -0,1% USD/CNH 6,5017 +0,0% 6,4988 6,4961 -0,2% USD/HKD 7,8221 +0,0% 7,8216 7,8218 +0,1% AUD/USD 0,7855 +0,2% 0,7839 0,7827 +0,5% NZD/USD 0,7181 +0,2% 0,7169 0,7156 +1,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,19 61,73 +0,7% 0,46 +2,9% Brent/ICE 68,18 67,78 +0,6% 0,40 +2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,35 1.320,90 -0,1% -1,55 +1,3% Silber (Spot) 17,13 17,14 -0,1% -0,01 +1,2% Platin (Spot) 965,85 973,00 -0,7% -7,15 +3,9% Kupfer-Future 3,22 3,21 +0,3% +0,01 -2,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2018 00:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.