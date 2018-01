The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476263 EMISS.GEM.WOHNB. 18-34 58 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AAS2 DZ BANK CLN E.9412 BD00 BON EUR N

CA XFRA US06739FJK84 BARC 18/21 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US20030NCE94 COMCAST 2049 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1747661772 EIB EUR. INV.BK 18/22 MTN BD00 BON MXN N

CA XFRA XS1748439533 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN BD00 BON BRL N

CA XFRA XS1748635635 ASIAN DEV. BK 18/22 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1748803282 INTL FIN. CORP. 18/28 MTN BD01 BON MXN N

CA K10 XFRA CA48600A1003 KATIPULT TECH.CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 1JW XFRA CA65343M1005 NEXTSOURCE MAT. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 1XMA XFRA CA98420B2003 XIMEN MINING EQ00 EQU EUR N

CA DPWN XFRA DE000A2G82W5 DEUTSCHE POST AG NEUE NA EQ00 EQU EUR Y

CA ALVN XFRA DE000A2G8XR5 ALLIANZ SE NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA HO5 XFRA KYG8442J1004 CHINA TIAN YUAN H.GR.HD 1 EQ00 EQU EUR N

CA 2LI XFRA US5426141025 LONG BLOCKCHAIN DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA 44R2 XFRA US74979C8082 RXI PHARMACEUTIC.DL-,0001 EQ00 EQU EUR N