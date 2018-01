Wir haben zum Jahreswechsel einige Institutionelle nach ihren österreichischen Top-Positionen im vergangenen Jahr und ihre Favoriten für 2018 gefragt. Hier die Antworten von Isabella de Krassny, Geschäftsführerin der Donau Invest GesmbH.Was war ihre beste Position in 2017?Die beste Aktie war für mich die S&T .Was war ihre größte Position in 2017?Immofinanz , diese Wette ist aber nicht aufgegangen. Meine zweitgrößte Position war FACC , die ich mit 6,80 einstehen hatte und die die Performance von Immofinanz gemeinsam mit Poytec und AT&S wettgemacht hat.Was sind Ihre Favoriten für 2018?Ich habe derzeit Valneva übergewichtet, da sie den einzig zugelassenen Choleraimpfstoff haben und mit Borreliose einen weiteren sehr wichtigen...

