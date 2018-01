Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Sie habe nach Jahreszahlen und Ausblick der Elektronikmarktkette ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie senkte ihre operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2018, hob aber die Gewinnschätzung je Aktie an. Am Kursziel nahm sie trotz des weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraums keine Veränderung vor./gl/das Datum der Analyse: 08.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0089 2018-01-08/22:42

ISIN: DE0007257503