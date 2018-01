Expertenmeinung

Wer Dividenden wieder investiert, verdient deutlich mehr

Aktiengesellschaften beteiligen ihre Anteilseigner durch Ausschüttung einer jährlichen Dividende am Gewinn. Diese Summe kann der Aktionär neu in Aktien investieren oder für andere Zwecke nutzen. Die Reinvestition allerdings hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gelohnt. Das zeigt eine Berechnung des Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management.

Wer vor 30 Jahren für 5.000 Euro Aktien des Index MSCI Europe erwarb, der vermehrte sein eingesetztes Kapital auf 27.709 Euro - ein stattlicher Gewinn. Wer die ausgeschütteten Dividenden jedoch reinvestierte, der kam nach 30 Jahren auf eine Summe von 71.635 Euro - ein Extra-Plus von fast 160 Prozent.

