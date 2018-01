Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas vor dem Start der Berichtssaison von 68 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im vierten Quartal 2017 dürften die Erträge der Investmentbanken weltweit im Schnitt um 12 Prozent hinter dem starken Vorjahresquartal zurückgeblieben sein, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Aussagen zum ersten Quartal 2018 sei es noch zu früh - gerade angesichts der neuen MiFID-Regeln. Abouhossein präferiert in Europa die Credit Suisse./ag/ck Datum der Analyse: 09.01.2018

