An ihre Gewinne vom Ende der Vorwoche konnten die europäischen Börsen auch zu Wochenbeginn wieder anknüpfen. Zwar waren die Zuwächse nicht mehr so groß, und irgendwie fehlte auch das Feuer, aber fast alle wichtigen Indices konnten den Tag mit einem Plus beenden. Nur in London und in Zürich gab es ein kleines Minus, aber beide Indices hatten im Tagesverlauf neue Höchststände erreicht. Bei den Branchen gab es auch gestern mehrheitlich Gewinner. Am besten war der Index der Rohstoffunternehmen, gestützt von einer positiven Studie von Barclays konnte der Sektor mehr als 1,6% dazugewinnen. Auch Autobauer und -zulieferer waren gesucht, hier stand ein Plus von 0,9% zu Buche. Lediglich der Technologiesektor verzeichnete ein kleines Minus von 0,2%....

