Nach den ersten Handelstagen 2018 ist am deutschen Aktienmarkt Optimismus angesagt. Der DAX nähert sich immer mehr dem Allzeithoch an. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es um Tencent, Alibaba, BMW, Daimler und die Deutsche Bank. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Viola Grebe außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.