Der DAX konnte gestern zum Wochenstart an seine Gewinnserie der letzten Woche anknüpfen. In der Spitze stieg er bis leicht über 13.400 Punkte. Am Ende des Tages reichte es für ein Plus von 0,36 Prozent. Schlussstand: 13.367 Punkte. Marktidee: BASFDie Aktie von BASF befindet sich seit dem Jahr 2008 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Aktuell könnte der Kurs ein neues Rekordhoch angreifen. Gestern sprang die BASF-Aktie über einen wichtigen Widerstand. Jetzt geht es darum bei einer bestimmten Marke ein neues Anschlusskaufsignal zu generieren.