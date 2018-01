NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Zahlen für 2017 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die starke Umsatzdynamik des Konsumgüterkonzerns habe angedauert und die Gewinnmargen seien solide gewesen, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen nicht-operativen Belastungen etwa in Zuge von Wechselkurseffekten könnten die durchschnittlichen Gewinnerwartungen des Marktes dennoch sinken. Insgesamt sollten die starken Geschäftszahlen der Aktie aber Rückenwind liefern./mis/zb

Datum der Analyse: 08.01.2018

