Liebe Leser,

in einem überhitzten Bullenmarkt noch Perlen zu finden, die nicht am Ende ihrer Aufwärtsdynamik stehen, ist gar nicht so einfach. Mit dem im MDAX notierten Maschinen- und Anlagenbauer Dürr wurde solch ein Juwel gefunden. Der Konzern zeigt sich nach einer mehrere Monate andauernden Korrekturbewegung mittlerweile wieder deutlich erholt und macht sich daran, alte Höchststände zu erreichen. Wie wird sich die Aktie weiter entwickeln?

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Wenn ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...