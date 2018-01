Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach einem Gespräch mit dem Vorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Geschäft mit Apple werde in den kommenden drei Jahren wohl nicht komplett zusammenbrechen, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell geht er ab 2022 nicht mehr von Umsätzen mit dem US-Konzern aus, hält aber auch vor diesem Hintergrund einen Wert von 35 Euro je Anteil für angemessen./ag/zb Datum der Analyse: 09.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0022 2018-01-09/10:00

ISIN: GB0059822006