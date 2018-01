Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Trotz solider Fundamentaldaten betrachte er die europäische Investitionsgüter-Industrie nicht mehr so positiv, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hohe Bewertungen und die auf Mehrjahreshochs liegenden, globalen Einkaufsmanagerindizes signalisierten gewisse Abwärtsrisiken. Deshalb sollten Anleger von frühzyklischen Sektorwerten in Mittel- oder Spätzykliker umschichten, empfiehlt er. Zu seinen "Key Stock Calls" gehören unter anderem Osram./edh/zb Datum der Analyse: 09.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0029 2018-01-09/10:04

ISIN: DE000LED4000