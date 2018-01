FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Beiersdorf nach vorläufigen Jahreszahlen von 96 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe sein Umsatzplus in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt und sei damit 2017 unerwartet deutlich organisch gewachsen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebit) für die Jahre 2017 bis 2019./edh/tav

Datum der Analyse: 09.01.2018

ISIN DE0005200000

