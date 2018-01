Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) notierte am gestern Morgen bei 25.385/360 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Er habe am Morgen sein TH formatiert und von dort aus kontinuierlich zurückgesetzt. Erst eine Stunde nach Aufnahme des Handels habe er sich bei 25.235 Punkten stabilisieren und dann bis knapp über die 25.300 erholen, dort aber nicht festsetzen können.

