WIEN (dpa-AFX) - Die vor dem Verkauf an die deutsche Immobiliengesellschaft Vonovia stehende Buwog Group stärkt ihre Präsenz in Norddeutschland. Das österreichische Unternehmen erwarb dort ein Immobilienpaket mit 34 Objekten, darunter 693 Wohneinheiten. Dazu gehören ferner 32 Gewerbeeinheiten und 386 Stellplätze, wie die Buwog am Dienstag mitteilte. Die Objekte befinden sich in den Regionen Hannover, Bremen, Kiel, Lübeck und Lüneburg./sp/APA/tav

ISIN DE000A1ML7J1 AT00BUWOG001

AXC0111 2018-01-09/10:38