Die Deutsche Bank hat Symrise vor den am 14. März erwarteten Geschäftszahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer Umsatzsteigerung auf bereinigter Basis von 8,8 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Aromen- und Duftstoffherstellers erwartet die Expertin um 5,5 Prozent höher als im Schlussquartal 2016. Die Vergleichsdaten aus dem Vorjahresquartal seien einfach zu übertreffen und die Volumina dürften über alle drei Geschäftsbereiche hinweg robust gewesen sein./ag/ck Datum der Analyse: 09.01.2018

ISIN: DE000SYM9999