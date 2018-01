Unterföhring (ots) - 9. Januar 2018. Doppelt genial: Mit unglaublichen 25,7 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) startete das langerwartete "The Big Bang Theory"-Prequel "Young Sheldon" am Montagabend auf ProSieben (20:45 Uhr). Damit stellte die Serie einen neuen Rekord auf: "Young Sheldon" startete besser als jede ProSieben-Serie in diesem Jahrtausend. Zuvor lief es schon für die Nerds von TBBT herausragend: 22,6 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer erreichte die erste Folge der elften Staffel um 20:15 Uhr und erzielte auch hier einen neuen Startrekord. Die hervorragende Prime-Time machte ProSieben zum Marktführer am Montag.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 09.01.2018 (vorläufig gewichtet: 08.01.2018)



