Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Yara vor den am 8. Februar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 norwegischen Kronen belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer Steigerung des operativen Ergebnisses um 31,5 Prozent auf 3,25 Milliarden Kronen. In die Story des Düngerherstellers könnte mächtig Schwung kommen angesichts des Optimierungspotenzials und eines möglichen bahnbrechenden Deals. Dies sei aber schwer vorauszusagen./ag/ck Datum der Analyse: 09.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0044 2018-01-09/10:53

ISIN: NO0010208051