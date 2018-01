BASF-Calls mit 79%-Chance bei Kursanstieg auf 100 EUR

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "IdeasDaily" veröffentlichten Analyse hat die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) derzeit ihr Rekordhoch im Visier. Hier die Analyse:

"Die BASF-Aktie hatte im Jahr 2008 bei 17,81 EUR ein zyklisches Tief ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Rekordhochs bei 97,22 EUR im Jahr 2015 vollzog das Papier eine ausgeprägte Korrektur bis an das 50%-Retracement der langfristigen Hausse auf 56,01 EUR. Seit dem dort im Februar 2016 ausgebildeten Tief konnte die Notierung im Rahmen einer fünfwelligen Rally erneut an das Rekordhoch vorstoßen und es im vergangenen November mit 97,90 EUR geringfügig übertreffen. Mit einem Bearish Engulfing im Tageschart rutschte der Wert jedoch wieder unter die alte Bestmarke und leitete eine flache Abwärtskorrektur ein, die sich als fallende Keilformation einordnen lässt. Ausgehend vom in der vergangenen Woche ausgebildeten Korrekturtief bei 90,57 EUR strebt der Kurs wieder dynamisch nordwärts. Im gestrigen Handel überquerte er die korrektive Abwärtstrendlinie und zugleich obere Keilbegrenzung per Tagesschluss. Ein Break über das Hoch bei 95,66 EUR würde den bislang noch nicht nachhaltigen Ausbruch bestätigen und weitere Kursavancen in Richtung 97,22/97,90 EUR nahelegen. Mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone entstünde ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 99,89/100,70 EUR und 102,27/102,43 EUR. Das kurzfristig bullishe Bias würde bereits mit einem Tagesschluss unter 93,56 EUR neutralisiert. Kurzfristig bearish würde es unter 90,24-90,57 EUR. Dann wäre mindestens ein Test der 200-Tage-Linie bei derzeit 88,00 EUR zu erwarten. Darunter würde sich das technische Bild deutlicher eintrüben mit möglichen Zielen bei 83,04/84,40 EUR und 78,97-80,01 EUR."

Kann die BASF-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 100 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 96 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 96 Euro, Bewertungstag 14.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000CE6H1Q3, wurde beim Aktienkurs von 95,28 Euro mit 0,23 - 0,24 Euro gehandelt. Legt der Kurs der BASF-Aktie im Verlauf des nächsten Monats zumindest auf 100 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 88,83 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 88,83 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3BPF7, wurde beim Aktienkurs von 95,28 Euro mit 0,68 - 0,69 Euro taxiert. Kann die BASF-Aktie ihre Rally in den nächsten Wochen ihren Kursanstieg auf 100 Euro fortsetzen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,11 Euro (+61 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de