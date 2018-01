Liebe Trader,

Die im MDax gelistete Aareal Bank versucht sich in dieser Woche an einem Ausbruchsversuch über die Jahreshochs aus 2017, woraus ein weiteres kurzfristiges Kaufsignal resultieren könnte. Die letzten größeren Verlaufshochs markierte die Aktie nämlich Anfang 2015 bei 41,60 Euro, anschließend sackten die Papiere bis auf ein Verlaufstief von 21,51 Euro ein. Seit Februar 2016 kann der Wert jedoch wieder einen Aufwärtstrend vorweisen, der zunächst bis in den Widerstandsbereich von rund 38,70 Euro aufwärts reichte. Im angelaufenen Jahr herrschte für Anleger Flaute, es dominiert eine ausgeprägte Seitwärtsphase zwischen 33,34 und 38,70 Euro. Genau diese könnte nun durch einen nachhaltigen Ausbruch zur Oberseite aufgelöst werden, wodurch weiteres Kurspotenzial an die Jahreshochs aus 2015 freigesetzt werden dürfte.

Long-Chance:

Solange der Widerstand bei grob 38,70 Euro nicht überwunden ist, sind Long-Positionen noch mit Zurückhaltung zu genießen. Ein Ausbruch per Wochenschlusskurs kann diese Situation aber zugunsten der Käufer auflösen und ein klares Kaufsignal in Richtung der Verlaufshochs aus 2015 bei 41,60 Euro freisetzen. Ein Stop sollte aber noch um 38,20 Euro angesetzt werden. Auf der Gegenseite kann zuvor aber noch ein kleinerer Pullback zurück auf das Niveau von 38,00 Euro erfolgen, ehe ein nachhaltiges Kaufsignal aufgestellt wird. Spätestens am EMA 50 bei derzeit 37,12 Euro muss die Aareal Bank-Aktie aber wieder drehen, damit nicht ein mehrmonatiges Verkaufssignal aktiviert wird.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 39,00 Euro

Kursziel: 39,50 / 41,60 Euro

Stop: < 38,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,80 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Aareal Bank AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 39,01 Euro; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

