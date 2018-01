Nun soll es also ganz schnell gehen: Siemens will anscheinend schon im März seine Medizintechnik-Tochter Healthineers an die Börse bringen. Der Elektronikkonzern will dadurch nicht nur ein paar Milliarden Euro einnehmen, sondern auch die lahme Siemens-Aktie in Schwung bringen. Ob das wohl gelingen wird?Der geplante Börsengang von Healthineers wird wegen des augenblicklich guten Börsenklimas vorgezogen. Mit einem Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro wäre es die größte deutsche Neuemission seit über 21 Jahren. Die 10 Milliarden kämen zustande, wenn Siemens 25% seiner Aktien veräußern würde - und wenn die Anleger bereit sind, die Medizintechnik-Tochter mit insgesamt 40 Milliarden Euro zu bewerten, was angesichts der Bewertungsrelationen der großen Konkurrenten des sechstgrößten Medizintechnikunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...