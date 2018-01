Liebe Leser,

Fresenius hatte den Anlegern im letzten Jahr nicht sonderlich viel zu bieten. Während der DAX, die anderen Indizes sowie die meisten darin enthaltenen Werte von Rekord zu Rekord eilten, fiel die Aktie von Fresenius von 79 Euro im Sommer 2017 auf ein Tief bis 60,15 Euro. An dieser Stelle konnte sich jedoch ein Boden bilden , es konnten alte Unterstützungslinien zurückgewonnen werden und jetzt stehen wir an einem Scheidepunkt, an dem sich das Wohl und Wehe der Aktie entscheiden ... (Stefan Klotter)

