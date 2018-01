Liebe Leser,

was lange seitwärts geht, kann fulminant enden. Die Aareal Bank ist solch ein Kandidat für einen fulminanten Ausbruch. Seit ca. genau einem Jahr pendelt der Kurs in einer Seitwärtsrange von 38,95 und 33,42 Euro. In der Regel eher an der Unterkante des Kanals, aber seit drei Monaten zeigt sich eine Tendenz nach oben. Der Kurs hebt sich immer mehr von der unteren Unterstützung ab und prallt immer öfter an den oberen Widerstand. Ein Zeichen, dass demnächst Größeres bevorsteht.

Stefan Klotter

