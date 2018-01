Frankfurt - Noch haben sich keine nennenswerten Schäden tatsächlich manifestiert, doch das Wetter hält die Märkte weiter in Atem, so die Analysten der Commerzbank. In den USA sei es vor allem Winterweizen, für den die aktuelle Kälte Risiken mit sich bringe - ebenso wie künftige Kälteeinbrüche dort, wo keine Schneedecke die Pflanzen schütze.

