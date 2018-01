Liebe Leser,

in der ersten Januarwoche ging es mit der ADVA Optical Networking-Aktie steil nach oben. Die Aktie legte auf fast 7,50 Euro zu und überwand dabei auch die wichtige 200-Wochenlinie. In der neuen Woche muss die ADVA nun wieder etwas von den erzielten Kursgewinnen abgeben. Die Aktie verlor am Montag mehr als 5 % und auch an diesem Dienstag stehen bis zur Mittagszeit -3 % auf der Kurstafel. Trotzdem beträgt der Kursgewinn im Jahr 2018 noch stolze 13 %.

Einschätzungen zum ... (Johannes Weber)

