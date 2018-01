Nasdaq-100 - Die Luft wird dünner

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

die Rally im Nasdaq-100 in den vergangenen Tagen weist Züge einer Fahnenstange auf. Das bei 6.600 Punkten gerissene Gap im Stundenchart wurde nicht, wie präferiert, geschlossen. Vielmehr beschleunigte der Index ein weiteres Mal. Die Kursmuster bleiben trendbestätigend und damit sind weitere Hochs wahrscheinlich.

Mehr als flache Konsolidierungen lassen die Käufer derzeit nicht zu, was ein klares Zeichen der Stärke ist. Auf der anderen Seite ist das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Long-Trades nach so einem Run natürlich eher schlecht. Gelingen heute weitere Rekordstände, könnte die Marke von 6.700 Punkten noch erreicht werden. Auf diesem Niveau müsste man anschließend beobachten, welche Muster sich in den Stundenkerzen ausbilden. Trendwendeanzeichen gibt es bislang keine.

Wer auf prozyklische Verkaufssignale wartet bzw. bestehende Long-Positionen managt, kann das Zwischentief bei 6.637 Punkten im Auge behalten. Erst wenn dieses bricht, wäre der steile Aufwärtstrend beendet.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.12.2017 - 08.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 08.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW8NMF 11,39 5.340 4,92 29.03.2018 NASDAQ-100 Index HW8L7G 6,41 5.940 8,77 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.01.2018; 13:42 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW8LA0 1,80 6.900 30,87 29.03.2018 NASDAQ-100 Index HW8UJW 5,63 7.360 9,91 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.01.2018; 13:44 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Die Luft wird dünner erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).