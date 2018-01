Der dänische Insulinhersteller knüpft an das starke vergangene Jahr auch 2018 an. Wie heute bekannt wurde, hat Novo Nordisk für Ozempic die Zulassung in Kanada zur Behandlung von Typ-2-Diabetes erhalten. Das Mittel zeigte im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine bedeutende klinische Verbesserung im Blutzuckerspiegel und bei der Gewichtsabnahme.

Den vollständigen Artikel lesen ...