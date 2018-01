Köln (ots) - Zwischen Bühne und Bügelbrett: Pietro Lombardi spricht live bei stern TV über das Leben als Single-Vater



Sein Sohn ist für ihn das Wichtigste - und deswegen hat Pietro Lombardi sein Leben nach der Geburt des kleinen Alessio komplett umgekrempelt. Wäsche waschen, kochen, Windeln wechseln, all das musste der Sänger erst noch lernen - erst recht, als er nach der Trennung von seiner Frau Sarah teilweise mit Alessio auf sich allein gestellt war. stern TV hat den Sänger begleitet und zeigt, wie er das Leben als Prominenter mit den Aufgaben eines Vaters verbindet. Über diese Herausforderungen spricht Pietro Lombardi am Mittwoch live im Studio und erklärt außerdem, wie ihn diese Erfahrungen zu seinem neuen Buch "Heldenpapa im Krümelchaos" inspiriert haben.



Weihnachtsbäume, aber noch immer keine Duschen: Heiligabend bei Familie Ritter aus Köthen



Aus ihrer rechtsradikalen Gesinnung machen sie kein Geheimnis, immer wieder steht die Polizei wegen Gewaltdelikten vor ihrer Tür: Familie Ritter aus Köthen in Sachsen-Anhalt. Seit 1994 begleitet stern TV die Familie um Mutter Karin und ihre Söhne Norman, Andy und Christopher. Seit mittlerweile zwei Jahren lebt die Familie in einer Obdachlosenunterkunft - ohne Duschen und Heizungen. Mehrfach hatte die Stadt versprochen, das Gebäude von Grund auf zu sanieren, mehrfach hatte sich nichts getan. Zuletzt hatte der Köthener CDU-Stadtrat Georg Heeg im Oktober bei stern TV erklärt, dass nun mit den Bauarbeiten begonnen werden könne - doch tatsächlich wurden bislang nur die Böden der Unterkunft herausgerissen, auf weitere Fortschritte warten die Bewohner vergeblich. Als neuer Termin für den Einbau der Duschen wurde der September 2018 festgelegt. stern TV hat die Ritters in Köthen besucht, sich ein Bild von den Arbeiten gemacht - und geschaut, wie die Familie Heiligabend verbringt.



Außerdem in der Sendung:



Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen: Wie oft wird wirklich beim Alter gelogen?



Hacker-Gefahr: Machen die Sicherheitsupdates betroffene Computer langsamer? Der stern TV-Test



Nach ihrer Flucht aus Saudi-Arabien: Wie Rana Ahmad ihr neues Leben in Deutschland genießt



